Schmerzfrei und mit ganz viel Freude

„Lisi hat schon beim Training in Copper Mountain aufgezeigt. Leider ist sie beim Rennen in Killington ausgefallen“, verriet Pichler. „Die aktuellen Ergebnisse tun ihr und ihrem Selbstvertrauen im Hinblick auf den Weltcup-Riesentorlauf am Samstag in Sestriere aber auf jeden Fall sehr gut!“