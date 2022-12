Steirische Thermen sind die beliebtesten

Exakt 37.546 Personen haben in den vergangenen zwölf Monaten für das Rogner Bad Blumau (Gesamtfläche 420.000 m², 8500 m² großer Wellnessbereich und eine über 3000 m² großen Wasserfläche) abgestimmt und diese somit zum achten Mal in Folge zur unschlagbaren Therme Nummer eins in Österreich gewählt. Dafür gibt es den Gold-Award.