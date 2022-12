Auch kleine Geschenke können persönlich sein

Zuerst für Freunde und Bekannte, wurde der Kreis ihrer Abnehmer immer größer. „Selbst wenn man nur einen Geschenkkorb oder einen Gutschein verschenkt, kann man ihn mit einem personalisierten Kuvert oder einer anderen Kleinigkeit schon wieder so weit anders machen, dass der Beschenkte weiß, man hat sich Gedanken um einen gemacht“, so die Gattendorferin. Seit Neuestem nennt sie auch einen Fotodrucker ihr Eigen. Jetzt können auch Bilder der Liebsten auf Polster und Co. aufgebracht werden.