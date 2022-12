Gehbehinderte Frau (93) von Pkw niedergestoßen

Mit Gehstöcken war die 93-Jährige am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr in Mäder auf dem Gehweg der Alten Schulstraße (L 58) in Richtung Altach unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Gemeindestraße Hirma wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker gestreift und niedergestoßen.