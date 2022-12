Land sucht Pflege-Lösung

Bund plant ein Paket zur Reform der Ausbildung

Der Bund plant zurzeit eine Reform des Pflegesystems – auch die Ausbildung soll verändert werden und mehr potenzielle Interessenten ansprechen. So will die Regierung dem Pflegekräftemangel entgegenwirken. Was die Salzburger SPÖ in diesem Zusammenhang fordert: Dass der Start in eine Pflege-Ausbildung schon ab 15 Jahren möglich ist. Außerdem sind sie für eine gestaffelte Bezahlung während der Ausbildung. So soll jemand im dritten Ausbildungsjahr mehr Geld bekommen, als im ersten Jahr. Die, die schon weiter in der Ausbildung sind, sollen somit deutlich mehr als 600 Euro pro Monat erhalten.