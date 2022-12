Wut-Anrufe: Pflegebonus wird zur völligen Farce

Martin R. ist seit zehn Jahren als Pfleger tätig. Als er am 1. Dezember auf sein Konto schaute, traute er seinen Augen nicht. Vom 2000-Euro-Pflegebonus bleibt am Ende nicht einmal ein vierstelliger Betrag übrig. „Ich habe noch nie bei einer Zeitung angerufen, um mich zu beschweren. Aber jetzt bin ich schwer enttäuscht“, so Martin R. Der Pfleger ist nicht der Einzige, der deswegen in der „Krone“-Redaktion seinen Unmut kundtat.