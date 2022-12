Rodionov in Portugal out, Neuchrist im Finale

Der 31-Jährige besiegte im Halbfinale den topgesetzten Lokalmatador Nuno Borges 5:7,6:3,7:6(1). Rodionov, in Maia als Nummer zwei gesetzt, war schon am Freitag im Viertelfinale an Aleksandar Vukic (AUS) mit 6:4,3:6,5:7 gescheitert.