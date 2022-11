Hat Rendi-Wagner ihre eigene Partei im Griff?

In der SPÖ brodelt es, wenn es um inhaltliche und strategische Probleme geht. Beim Thema Asyl und Zuwanderung findet die Partei einfach keine konsequente Linie. Parteichefin Rendi-Wagner sagte im August noch, sie sehe keine Flüchtlingskrise, wenige Wochen später ließ das Innenministerium die ersten Zelte für Geflüchtete aufstellen. Gegenstimmen kommen vor allem oft aus dem Burgenland, vom dortigen SPÖ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Auch Salzburgs Landesparteichef Egger outete sich als Doskozil Fan. Kann die Parteispitze das noch in den Griff bekommen? Was denken Sie? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!