Queen-Pony zum „Horse of a Lifetime“ gekürt

Das von Queen Elizabeth II. heiß geliebte Pony „Emma“ hat eine besondere Auszeichnung bekommen. Die Fachzeitschrift „Horse & Hound“ kürte das Pferd zum „Horse of a Lifetime“, also sinngemäß zum „Pferd eines Lebens“, wie die BBC am Freitag berichtete. Der Preis sei zusammen mit einem Sackerl Karotten übergeben worden, hieß es.