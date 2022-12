Mission „Artemis 1“: Kapsel am Rückweg zur Erde

Im Zuge der NASA-Mondmission „Artemis 1“ macht sich unbemannte „Orion“-Kapsel (Bild oben) auf den Heimweg. Am Donnerstag feuerte sie ihre Triebwerke an und schwenkte aus ihrer Umlaufbahn um den Mond aus, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Am Montag soll sie bei ihrem Testflug noch einmal nah am Erdtrabanten vorbeifliegen, bevor sie am 11. Dezember auf der Erde landet.