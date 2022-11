„Orion“-Kapsel 472.000 km von der Erde entfernt

Die Raumkapsel „Orion“ ist im Zuge der „Artemis 1“-Mondmission so weit ins All vorgedrungen, wie noch niemals zuvor ein für Menschen gemachtes Raumschiff. Knapp zwei Wochen nach ihrem Start, war sie am Montag mehr als 432.000 Kilometer von der Erde entfernt, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA via Twitter berichtete.