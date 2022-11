Afghanistan: Tote nach Explosion in Koranschule

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 hatte es in Afghanistan zahlreiche Anschläge auf Zivilisten gegeben. Zu den meisten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Diese tritt in Afghanistan seit 2015 mit Angriffen in Erscheinung und ist trotz ideologischer Nähe mit den Taliban verfeindet.