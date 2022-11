Wohnung brannte: Frau schwebt in Lebensgefahr

Nach einem Wohnungsbrand in Sinabelkirchen schwebt eine Frau in Lebensgefahr: Die 41-Jährige erlitt, nachdem die Küche in Flammen aufging, eine schwere Rauchgasvergiftung. Die Frau befindet sich im LKH Graz. Einen Großbrand bekämpfen die Florianis noch in Stadl-Predlitz.