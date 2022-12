Matteo Haitzmann: „Hatte als Schwuler immer Angst“

Matteo Haitzmann kennt man als Musiker von Alma und Little Rosie‘s Kindergarten, als Geiger oder als Performer. In den letzten Jahren hat er sich intensiv mit der Geschichte der Aids-Krankheit beschäftigt und aus unheimlich viel Recherchematerial, eigenen Eindrücken und viel Liebe zum Detail das Projekt „Those We Lost“ geformt. Auf CD und in einem Begleitbuch erzählt er von den schikanösen Bedingungen und Diffamierungen von Aids-Krankheiten in den 80ern und wie sich die Geschichte mithilfe von Kunst und Kultur gewandelt hat. Mit dem Programm geht er nicht nur auf die Bühne, er bringt das scheinbar so schwere Thema auch Kindern und Jugendlichen am Land näher.