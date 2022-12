Vereint im Kampf gegen eine neue Brücke

Vetter rechnet damit sogar schon vor 2025. Von der S18 will sie in diesem Zusammenhang aber nichts wissen. Bereits seit der notdürftigen Sanierung vor rund 15 Jahren wisse man, wie es um die Brücke stehe und dass 2025 Schluss ist. „Ich habe darauf immer wieder hingewiesen. Aber das wollte ja niemand hören“, spielt sie auf die Lustenauer ÖVP an.