Asylwerber weniger sichtbar, Quartierstreit bleibt

300 Asylwerber sollen in Hotel ziehen

Während in Linz ein potenzielles Großquartier für 300 Asylwerber im Ibis-Hotel beim Hauptbahnhof für Aufregung sorgt und von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) abgelehnt wird, hat man in Wels eine Sorge weniger. Das Ex-Gebäude des Arbeitsmarktservice, in dem bis zu 200 Flüchtlinge unterkommen sollten, wurde nach Bedenken des Bürgermeisters Andreas Rabl (FPÖ) vom Innenministerium abgedreht. Es sollen auch keine weiteren Quartiere in Wels mehr entstehen, wenn es nach dem Stadtchef geht, der auch die Idee ablehnt, die Registrierstelle in der Dragonerstraße als Unterkunft zu nehmen.