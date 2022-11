Polizei ertappte Langfinger auf frischer Tat

Nachdem die Polizisten den Mann festgenommen hatten, wuchs schnell der Verdacht, dass dieser einiges auf dem Kerbholz haben könnte. So hatte er damals neben Drogen auch ein geklautes Mobiltelefon eingesteckt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten in der Wohnung des 40-Jährigen zudem mehrere Sonnenbrillen, teils mit Etui, sichergestellt werden. Bei diesen handelt es sich offensichtlich um Diebesgut, welches bis dato allerdings noch nicht zugeordnet werden konnte - die rechtmäßigen Besitzer werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch zu melden. Der Beschuldigte, gegen den ein Aufenthaltsverbot besteht, wurde derweil in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.