Brunner: Stromkostenbremse nur „Symptombekämpfung“

So sieht das auch Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), die sich etwa für einen gemeinsamen Gaseinkauf in der EU ausspricht. Am 13. Dezember wird sie sich mit den EU-Energieministerinnen und -ministern beraten. Fix ist in Österreich unter anderem jedenfalls die Stromkostenbremse für Privathaushalte.