„Es wird weitere Förderungen geben müssen“

Der Winter wird ein harter, das wird uns derzeit von vielen Seiten erzählt. Russlands Präsident Wladimir Putin setzt auf „General Frost“ und will Europa in Angst und Schrecken halten. Doch was steht uns wirklich bevor? Sich vor dem Winter zu fürchten, sei kein gutes Rezept, aber man sollte sorgfältig planen, sagt der stellvertretende „Krone“-Chefredakteur Georg Wailand. „Wir haben noch nicht alles für den Winter im Köcher, aber es schaut aufgrund der derzeitigen Entlastungspakete wesentlich besser aus.“ Die schwierigere Frage sei, wie es im Frühjahr weitergehe.