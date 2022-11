Massive Proteste gegen Corona-Politik in China

China hat in Xinjiang wegen der neuen Corona-Welle einen der längsten Lockdowns verhängt. Viele der vier Millionen Einwohner in der Hauptstadt der Provinz, Urumqi, dürfen ihre Wohnungen bis zu 100 Tage nicht verlassen. In der Stadt gab es an den vergangenen beiden Tagen jeweils etwa 100 neue Corona-Fälle. Die Infektionszahlen sind in der Volksrepublik zuletzt angestiegen, was es weniger wahrscheinlich macht, dass die strikte Null-Covid-Politik bald gelockert wird.