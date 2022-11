Proteste weiten sich aus: BBC-Reporter verhaftet

Während in China die Corona-Infektionszahlen weiter enorm steigen, breiten sich die Proteste gegen die strenge Pandemie-Politik der Regierung immer weiter aus. Die Demonstrationen vom Wochenende in vielen Städten setzten sich auch in der Nacht zum Montag fort. Zahlreiche Demonstranten wurden verhaftet. In den sozialen Medien verbreiteten sich Aufnahmen von abgeführten und in Busse gepferchten Menschen. Die Behörden gehen auch gegen die Berichterstattung von den Vorgängen vor. So wurde am Sonntag in Shanghai ein Reporter der BBC festgenommen.