Beispiellose Protestwelle in Chinas Großstädten

Am Sonntagabend hielten Demonstranten in Shanghai als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch (siehe auch Video oben). Bereits am Samstagabend waren Menschen auf die Straßen gegangen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Zunächst handelte es sich um eine Mahnwache für zehn Menschen, die bei einem Hochhausbrand in Ürümqi ums Leben gekommen sind. Doch im Laufe der Nacht wandelte sich dies in Proteste.