Wohnwagen brannte aus: Ursache bleibt unklar

Die Polizei steht nach dem Brand eines Wohnwagens in Kitzbühel in der Nacht auf Sonntag nach wie vor vor einem Rätsel. Aufgrund des massiven Sachschadens konnte laut den Ermittlern die Stelle, an der der Brand ausbrach, nicht genau eruiert werden. An eine Brandstiftung glaubt die Exekutive aber nicht.