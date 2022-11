Besonnene Österreicher | Kein unbegrenzter Langmut

Besonnene Österreicher. Sind sie gestern auch früher aufgestanden, haben sich früher auf den Weg zur Arbeit oder in die Schule gemacht? Hatten Sie auch den Eindruck, dass auf den Straßen gar nicht sooo viel los ist, wie zu befürchten war? Dass das prognostizierte Chaos durch den 24-Stunden-Bahnstreik ausblieb? So ist es wohl den meisten Österreichern ergangen. Wir berichten heute in der „Krone“ großflächig über den Bahnstreik. Neben den überregionalen Berichten, Grafiken und Kommentaren widmet sich auch jede unserer neun Bundesländer-Redaktionen dem Geschehen an diesem bahnlosen Montag. Der Tenor? Ähnlich in allen Bundesländern. „Großes Chaos blieb aus“ heißt es in der „Steirerkrone“, „Keine großen Staus trotz mehr Pkw-Verkehr“ in der „Tiroler Krone“. „Der Bahnstreik am Montag sorgte im Vorfeld für schlimmste Befürchtungen - dabei verlief die Sache glimpflich“, heißt es in unserer Vorarlberg-Ausgabe. Und in der „Kärntner Krone“ liest man, „Schüler, Pendler und Reisende waren auf den Warnstreik der Eisenbahner gut vorbereitet“. Bei aller Aufgeregtheit, die auch hierzulande so oft herrscht und die oft so leicht entfacht wird - gestern haben die Österreicher wieder einmal bewiesen, wie besonnen sie sein können, wenn sie vor besonderen Herausforderungen stehen.