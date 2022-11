Auto flog in den Wald und säbelte Bäume nieder

Kurz vor 4 Uhr Früh verlor der Steirer auf der B 76 in Fahrtrichtung Stainz offenbar die Kontrolle über sein Auto. Der Mann kam von der Straße ab und infolge wurde der Pkw richtiggehend in den angrenzenden Wald katapultiert, mehrere Bäume wurden dabei laut Feuerwehr Rossegg in einer Höhe von einem Meter regelrecht abgesäbelt. Der Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen.