So kommen Sie zum Wiener Energiebonus

Hilfe bei der Antragsstellung in Pensionistenklubs

Bis 12. Dezember werden rund eine Million Briefe an Haushalte verschickt. Diese enthalten ein Passwort, das für das Online-Ansuchen benötigt wird. Ab 5. Dezember kann der Antrag gestellt werden. Innerhalb weniger Tage sollte das Geld dann am Konto ankommen.