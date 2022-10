Energiebonus: 200 Euro für 1,3 Millionen Wiener

Wirbel um Verteilung

Häftlinge sind explizit ausgenommen. Nicht jedoch Asylwerber in Grundversorgung - was von FPÖ-Chef Dominik Nepp heftig kritisiert wurde: „Es ist unfair, dass der 200 Euro Wiener Energiebonus auch an Asylwerber ausgezahlt wird, die sowieso eine All-Inclusive Verpflegung erhalten und keine Energiekosten zu zahlen haben.“