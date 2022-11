SV Ried trifft schon jetzt Vorkehrungen für Sommer

Infrastruktur-Offensive

Gleiches gilt für Ried auch in puncto Infrastruktur: So wurde zuletzt beschlossen, dass das Hauptspielfeld der Akademie-Anlage eine überdachte Tribüne bekommt. Dazu wird bereits jetzt an einer für Sommer geplanten Adaptierung der josko-Arena gewerkt, in die etwa eine neue Vidi-Wall installiert werden wird. Geschäftsführer Wöllinger: "Wegen der weltweiten Lieferprobleme, müssen wir dafür aber bereits jetzt alles in die Wege leiten.