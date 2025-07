Mit harten Kontrollen gegen Problemjugendliche

Schockierende Szenen spielten sich am Montag um 17 Uhr in der Harbachsiedlung in Linz-Urfahr ab: Während auf der B126 der Pendlerverkehr Richtung Mühlviertel brauste, stellten Polizisten bei einer Kontrolle mehrere Jugendliche im buchstäblich an die Wand. Die Teenager mussten teilweise mit gespreizten Armen und Beinen warten, bis sie durchsucht worden waren. Ein Anblick, der den Anrainer mittlerweile freilich vertraut ist – denn seit Wochen sorgen „verhaltenskreative“ Jugendliche in der an sich ruhigen Wohngegend für Aufregung.