Krise setzt die Unternehmer massiv unter Druck

Nach der Corona-Pandemie trifft die nächste Krise die burgenländischen Unternehmer. Im Sog von Kriegswirren mitten in Europa, der Inflation und steigender Energiekosten steht Walstead Leykam in Müllendorf vor der Schließung, bei Weitzer Parkett in Güssing droht eine Kündigungswelle. Die dramatische Marktentwicklung und die in die Höhe geschnellten Ausgaben stellen die heimische Wirtschaft vor enorme Herausforderungen.