Windsor geöffnet: Besucher strömten zu Queen-Grab

Erstmals seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. sind Schloss Windsor und die St.-George‘s-Kapelle, in der die Queen beigesetzt wurde, am Donnerstag für Besucher geöffnet worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, reihten sich bereits in der Früh Hunderte Menschen in eine Schlange ein, um die frühere Wochenendresidenz und das Grab der Queen zu besuchen.