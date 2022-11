Touristen erpresst: „Gladiatoren“ in Rom verhaftet

Kampf gegen „Gladiatoren“

Rom hatte in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, die Zahl der „Gladiatoren“ vor dem Kolosseum zu beschränken. Sie zahlen keine Steuern, kritisiert die Gemeinde. Wer für die Touristen als „Gladiator“ oder „Zenturio“ (altrömischer Offizier) am Kolosseum oder auf dem Forum Romanum posieren will, solle künftig eine Lizenz vorweisen, lautete ein Vorschlag der Stadtverwaltung, der jedoch nie umgesetzt wurde.