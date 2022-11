Bester Sommer überhaupt, ganzes Jahr noch im Minus

Tourismus erholt sich von Corona

„Die aktuelle Tourismusbilanz unterstreicht, dass der steirische Tourismus nach zwei Pandemie-Jahren ein sehr erfolgreiches Comeback geschafft hat“, freut sich Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Denn auch im Vergleich zu 2019 - dem Jahr vor Corona - gibt es ein leichtes Plus von mehr als drei Prozent Gästen und sechs Prozent Nächtigungen. Zurückzuführen sei das laut Landesrätin sowohl auf die Österreicher selbst, die in der Steiermark Urlaub machen, also auch auf internationale Touristen, die immer mehr werden.