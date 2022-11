Frauenhaus Graz feierte mit buntem Fest Geburtstag

Bunt, laut, mutig: So startete der Frauenhaus-Chor in das Geburtstagsfest der 1981 gegründeten Institution. Gefeiert wurde mit einer großen Show in der Grazer Stadthalle. Als Grande Dame der österreichischen Unterhaltungsindustrie reiste selbst Jazz Gitti aus Wien nach Graz an. „Das ist ja selbstverständlich! Als ich eine junge Frau war, hätte ich auch ein Frauenhaus gebraucht, weil ich nicht wusste, wo ich mit meinem Kind hingehen soll. Das war nicht lustig – obwohl ich’s ja so gerne lustig hab.“