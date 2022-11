Spanien gegen Deutschland ab 20 Uhr LIVE

Kritik und Vorwürfe wurden demnach vor dem Gruppenspiel mit Finalcharakter gegen den seit 34 Jahren in einem Pflichtspiel nicht mehr besiegten Angstgegner Spanien offen an- und ausgesprochen. Es sei Zeit gewesen, „miteinander zu sprechen und sich die Wahrheit zu sagen“, betonte Havertz vor der Partie am Sonntag. Die Fundamentalkritik von İlkay Gündoğan nach der Japan-Pleite? Kein Problem, meinte Havertz: „Man geht sich auch mal an.“