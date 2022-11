Deutschland: „Wir haben keinen Schuss mehr frei“

Schon am Sonntag könnte bei einer weiteren Niederlage gegen Angstgegner Spanien das nächste Vorrunden-Aus vier Jahre nach dem historischen WM-Desaster in Russland besiegelt sein. Und zwar dann, wenn die Japaner einige Stunden zuvor auch gegen Costa Rica punkten. „Wir haben jetzt Druck auf dem Kessel“, sagte Offensivakteur Kai Havertz. Kapitän Manuel Neuer bewertete den WM-Einstieg als „Vollkatastrophe“. Wie schwer es gegen Spanien wird, zeigt nicht nur deren offensichtlich starke Form, die am Mittwoch in einer 7:0-Abfuhr für Costa Rica gipfelte. Die Iberer sind auch die einzige große Nation, gegen die Deutschland in diesem Jahrtausend kein Pflichtspiel gewinnen konnte. Der bisher letzte Sieg liegt mehr als 34 Jahre zurück.