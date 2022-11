Tor-Held Füllkrug kickte heuer noch in der 2. Liga

Ausgerechnet Niclas Füllkrug rettete Deutschland am Sonntag als Joker mit seinem Treffer zum 1:1 einen Punkt gegen Spanien - und damit die Chance auf den WM-Titel. Dabei spielte der Werder-Stürmer zu Beginn des Jahres noch in der zweiten Liga, schaffte den Sprung in den WM-Kader erst vor zwei Wochen.