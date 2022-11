Weltmacht China: Worauf wir uns einstellen müssen

Chinesische Job-Maschine ist an ihre Grenze gelangt

Jobs sind das Um und Auf der Stabilität des politischen Systems in dem Reich der 1400 Millionen Menschen - das entspricht EU mal zwei plus USA. Solange diese Menschen die Gewissheit haben können, dass es ihnen in ein, zwei, fünf Jahren besser geht als gestern und heute, werden sie nicht das Bedürfnis haben, dieses System zu zerstören. Die chinesische Job-Maschine der vergangenen Jahrzehnte durch Investitionen aus dem Ausland ist an ihre Leistungsgrenze gelangt, wenn schon chinesische Firmen ihre Produktion in billigere asiatische Länder auslagern.