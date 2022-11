„Es ist so viel mehr als nur ein BWL-Studium!“

Studenten aus der ganzen Welt

Im Studiengang von Stefanie sind so einige Nationalitäten vertreten: Sri Lanka, Mexiko, Tschechien, Frankreich, USA, Philippinen, Ungarn … Ganz schön international. Und genau das ist es, was Stefanie besonders schätzt: „Man muss nicht ins Ausland fahren, damit man internationale Kulturen kennenlernt. Es ist einfach so viel mehr als nur ein einfaches BWL-Studium!“