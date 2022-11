ORF-Chef warnt vor „größter Finanzierungskrise“

In einem Schreiben an die ORF-Stiftungsräte sowie an die Mitarbeiter des Senders warnt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann jetzt vor einer der „größten Finanzierungskrisen“ in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Auf Basis des bestehenden Finanzierungsmodells könne ab 2024 die Erfüllung der gesetzlichen Aufträge nicht mehr garantiert werden, hielt er fest. Um gegenzusteuern, sei eine Neuregelung der Finanzierung bis Ende März 2023 nötig.