ORF bekommt nach Chataffäre nun Ethikkommission

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird in Reaktion auf die Chataffäre rund um den zurückgetretenen ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom eine Ethikkommission einrichten. Das kündigte er am Freitag in einem Schreiben an die Mitarbeiter an. Die Kommission soll in Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden Ethikrat einen „Code of Conduct“ erarbeiten, der die bestehenden Verhaltensregeln zusammenfassen und gegebenenfalls Nachschärfungen vorsehen soll, heißt es darin.