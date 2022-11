Auf Besuch im Alpaka-Paradies

Übrigens: 12.000 Alpakas gibt es in Österreich, in den Anden in Peru leben vier Millionen! Und dort holt sich Pötsch auch immer wieder sein Wissen: „Zwölfmal war ich schon dort. Eine faszinierende Welt.“ Mit seinen preisgekrönten Hengsten ist er übrigens mit einer Deckstation im ganzen Land unterwegs. Zudem schert der Obersteirer im Jahr mehr als 1000 Tiere im In- und Ausland.