„Eastward“ für die Nintendo Switch gewinnen

In der nahen Zukunft steht die Zivilisation kurz vor dem Zusammenbruch. Eine unbekannte, schädliche Präsenz hat sich ausgebreitet und die Luft vergiftet. Alle, die fliehen konnten, haben sich in unterirdische Dörfer gerettet und dort ein neues Leben begonnen. In Eastward werden Sie auf Ihrer Reise durch die Welt bezaubernde Städte, seltsame Wesen und noch seltsamere neue Freunde in wunderschönen und doch bizarren Siedlungen entdecken.