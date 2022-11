In Thailand verhaftet und in Salzburg verurteilt

Bereits seit 2019 hatten die Behörden ermittelt, 2020 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Erst durch Postings auf Social Media ist die Polizei dem mutmaßlichen Betrüger heuer auf die Schliche gekommen. Anfang September haben die thailändischen Behörden den sechsfach vorbestraften 50-Jährigen verhaftet und nach Salzburg ausgeliefert. Jetzt, am Donnerstag, gestand er beim Prozess alle Vorwürfe ein: von gewerbsmäßig schwerem Betrug über Geldwäsche bis hin zu betrügerischer Krida. „Er bekennt sich voll schuldig. Die Selbstständigkeit war nicht seins, er geriet in einen Strudel und will in Zukunft als Angestellter arbeiten“, betont Verteidiger Kurt Jelinek. „Es tut mir sehr leid, ich sehe meine Fehler ein“, waren die einzigen Worte des in Pakistan geborenen Österreichers.