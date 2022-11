Jeder leere Stuhl steht für einen Frauenmord

„Diese 28 Stühle stehen für die Frauenmorde, die heuer in Österreich passiert sind - aber das ist nur die Spitze des Eisbergs!“, betont Astrid Malle, Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen. „Zusätzlich hat es noch 25 Mordversuche von Männer an ihren Partnerinnen und Ex-Partnerinnen. Und die vielen Fälle von häuslicher Gewalt, die nie an die Öffentlichkeit gelangen.“ Die ermordeten Frauen wurden unerwartet aus dem Leben gerissen, meist an einem Ort, der für die meisten Menschen Sicherheit und Geborgenheit bedeutet: das eigene Heim.