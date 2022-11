Brasilien gegen Serbien ab 20 Uhr LIVE

Genau 20 Jahre nach dem bisher letzten WM-Titel will die Selecao den goldenen Pokal wieder in die Höhe strecken, den Traum von der „Hexa“ endlich erfüllen. „Wir sind bereit, eine große WM zu spielen“, sagte Kapitän Thiago Silva am Mittwoch. „Klar, der Titel ist weit weg. Aber träumen kostet nichts.“ Die Enttäuschungen bei der Heim-WM 2014, als es im Halbfinale ein 1:7 gegen Deutschland setzte, sowie dem Viertelfinal-Aus vier Jahre später in Russland gegen Belgien sollen in Vergessenheit geraten.