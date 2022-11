Brasilianer feiern schon zwei Stunden vor Anpfiff

„Krone“-Reporter Christian Reichel war mittendrin, statt nur dabei, beim WM-Auftakt von Brasilien gegen Serbien am Donnerstag. Schon Stunden bevor die Partie in der Planstadt Lusail überhaupt angepfiffen wurde, feierten Tausende Fans in Gelb den Start des Rekord-Weltmeisters. Als Mit-Favorit auf den Titel sind die Erwartungen bei der Seleção groß.