Wo kommt mein Essen her? Kinder auf Spurensuche

Projekt wurde in neun Pilotgemeinden entwickelt

Mieders ist eine von neun Tiroler Gemeinden, die in der Pilotphase dabei waren. Initiiert wurde das Projekt von der Tiroler Adlerrunde. „Wir hoffen auf Umsetzung in möglichst vielen Kinderbetreuungseinrichtungen und auf die Unterstützung des Landes“, formulierte Adlerrunde-Präsident Klaus Mark bei der Präsentation im Stubaital einen Wunsch an Landesrätin Cornelia Hagele, die als Gast geladen war.