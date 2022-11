Belästigungen: Pkw-Lenker gab sich als Taxler aus

Grapschereien während der Fahrt

Unter anderem gab sich der 35-jährige Beschuldigte am 30. Oktober in Bizau als Taxifahrer aus, wodurch es ihm gelang, dass eine Frau in seinen Pkw einstieg. Dieser bot er 200 Euro für sexuelle Handlungen an. Als der 35-Jährige anfing, die Frau während der Fahrt zu begrapschen, schrie sie den Lenker an und konnte anschließend aus dem mittlerweile fast stehenden Fahrzeug flüchten. In der Folge kam es in den Wochen danach zu weiteren gleichgelagerten Versuchen, wobei es beim Ansprechen der Frauen blieb.