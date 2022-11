Tiertransporte-Gesetz wird systematisch gebrochen

Skandal: Österreich dürfte EU-Recht absichtlich umgangen haben

So war erst im September dieses Jahres vom VGT enthüllt worden, dass nach der Einschätzung von Juristen der Staat Österreich nicht nur illegale Kälbertransporte durchführt(e), sondern in einem Abkommen mit Italien sogar eigene Bezeichnungen erfinden würde, um EU-Recht zu umgehen. Eine umfangreiche schriftliche Einschätzung dieser Missstände wurde an die EU-Kommission übergeben, die nun bis Anfang 2023 Zeit hat, zu reagieren. Zu spät für zahlreiche Tiere, die bis dahin in den Tod fahren.